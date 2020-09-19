К памятнику "Чыраггала" в Шабране через лес проложена тропа для туристов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Восстановительно-консервационные работы на пяти башнях памятника "Чыраггала" на территории Шабранского района уже завершены.

Об этом в субботу сообщил Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнли.

По его словам, аналогичные работы проведены на крепостных стенах между башнями.

"Восстановительные работы на памятнике "Чыраггала", относящемся к V-VI векам, начались в прошлом году. Крепость состоит из 17 башен. На пяти башнях восстановительно-консервационные работы уже завершены. Аналогичные работы проведены и в постройках, обнаруженных во время археологических исследований на территории. Для обеспечения удобства туристов, посещающих памятник, через лес к крепости проложена тропа", - сказал Гусейнли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)