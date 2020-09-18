Минэкологии Азербайджана обнародовало стоимость кубометра дров

Общество 18 сентября 2020 17:20 (UTC+04:00)
Минэкологии Азербайджана обнародовало стоимость кубометра дров

БАКУ /Trend/ - На наших складах имеется свыше 10 тысяч кубометров дров.

Об этом в передаче "Час эксперта" сказал начальник Службы развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Намик Хыдыров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, дрова предусматривается продавать гражданам по цене 15 манатов за кубометр.

"Гражданин оплачивает в банке 15 манатов за кубометр. После этого, на основании ордера лесного пропуска мы позволяем вывозить дрова из леса", - подчеркнул Намик Хыдыров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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