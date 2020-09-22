На 20-и бакинских пляжах состоялась международная экологическая акция (ФОТО)

Ряд влиятельных компаний, государственных структур и негосударственных организаций страны, объединив свои усилия в рамках отмечаемого во всем мире Международного Дня Чистых Берегов, 19 сентября провели акцию по очищению бакинских пляжей под лозунгом «Защитим Каспий».

Так, главными организаторами акции на 20 бакинских пляжах являются компания «Coca-Cola», «Служба АSAN», PASHA Bank, Bakcell, министерство экологии и природных ресурсов, компании «Carlsberg Azerbaijan» и «AzEcol». В числе других организаций, вовлеченных в данное мероприятие и поддерживающих его, были отмечены «Волонтеры ASAN», Азербайджанское Государственное Рекламное Агентство, ASAN Радио, АFFА, Национальный Олимпийский Комитет и Федерация Велосипедного Спорта Азербайджана.

В этом году в целях улучшения экологической ситуации, просвещения населения и поощрения ответственного отношения к окружающей среде очистили от мусора пляжи в Бильгях, Новханы, Мардакяне, Пиршаги, Шихове, Говсане и Сумгаите. В связи с растущим вниманием и интересом к экологическим вопросам в стране, эта экологическая кампания с каждым годом расширяется. К мероприятию присоединилось большое количество волонтеров, сотрудников организаций и компаний, а также члены их семей.

Несмотря на то, что из-за пандемии акция прошла в несколько ином формате, цель мероприятия была достигнута. С целью соблюдения социального расстояния, в отличие от предыдущих лет, в этот раз акция прошла по специально отведенным секторам несколькими группами из 10 человек. Протестующие очистили территорию от 5 тыс. тонн мусора. Собранные на мероприятии отходы отправлены на переработку и утилизацию.

В акции также приняли участие активисты социальных сетей Тахель Юзбеков, Алихан Раджабов и Гюнель Фархадли.

Согласно соответствующему решению Оперативного Штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, все участники акции были обеспечены медицинскими масками и антисептическими средствами, с соблюдением социального расстояния, в том числе с учетом действующих ограничений, применяемых на территории Азербайджанской Республики в период специального карантинного режима. Всем участникам акции организаторы предоставили транспорт, спортивные рубашки, прохладительные напитки и еду, а также гигиенические средства.

Так же отметим, что за последние 30 лет более 100 стран по всему миру отмечают третью субботу сентября как Международный День Чистых Берегов. День Чистых Берегов - это крупнейшее добровольное волонтерское движение на Земле по очистке берегов водоемов. С этой целью десятки тысяч людей по всему миру вызвались очистить берега своих земель. Отходы, собранные с обработанных территорий, регистрируются и отправляются в международную организацию Ocean Concervancy. Эта информация, в свою очередь, отражается в международных отчетах по очистке мировых водоемов.