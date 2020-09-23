Эксперт: Если статистика заражения в школах увеличится, нужно будет принять превентивные меры

БАКУ /Trend/ - На мой взгляд, статистика министерства образования Азербайджана по заражению коронавирусной инфекцией в общеобразовательных учреждениях позволяет контролировать этот процесс.

Об этом сказал Trend эксперт в области образования Эльчин Сулейманов.

По его словам, по представленной статистике минобразования становится ясно, что количество заражений в образовательном учреждении составляет очень небольшую часть от общего количества заражений, что можно считать нормальным:

"Количество заражений в школах даже меньше случаев заражения на улице, в транспортных средствах, торговых помещениях. Однако, если в будущем количество заражений в образовательных учреждениях увеличится, необходимо будет принять превентивные меры".

Специалист добавил, что в Азербайджане, как и в большинстве стран, правительство принимает определенные защитные меры в связи с пандемией:

"Согласно распоряжению Минобразования, в 2020-2021 учебном году занятия ведутся как в очной, так и в дистанционной форме. Деятельность общеобразовательных учреждений организуется на основе согласованных учебных программ в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе в очной форме два раза в неделю, а в других городах и районах - 3 раза в неделю. По состоянию на 21 сентября 2020 года с начала учебного года у 121 человека, в том числе 95 учащихся и 26 работников, обнаружен коронавирус. Так как большинство этих учащихся учились в старших классах, они не посещали общеобразовательные учреждения. Эти лица в целом контактировали с 346 людьми. Хотя эта статистика беспокоит родителей, по данным министерства образования мы можем сказать, что большинство случаев заражения фиксировались вне школы. В школе зафиксировано всего несколько фактов".

(Автор: Ильхама Исабалаева)