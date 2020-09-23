ВОЗ: У детей показатель заражения коронавирусом составляет 8,5% от общих случаев инфицирования

БАКУ /Trend/ - У детей в возрасте до 18 лет показатель заражения коронавирусом составляет 8,5% от общих зарегистрированных случаев инфицирования, сообщает в среду Trend со ссылкой на представительство ВОЗ в Азербайджане.

Смертельные случаи среди детей наблюдаются еще меньше. Они легче переносят эту болезнь, но среди них были и такие, кто перенес ее критически.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)