ВОЗ: У детей показатель заражения коронавирусом составляет 8,5% от общих случаев инфицирования
БАКУ /Trend/ - У детей в возрасте до 18 лет показатель заражения коронавирусом составляет 8,5% от общих зарегистрированных случаев инфицирования, сообщает в среду Trend со ссылкой на представительство ВОЗ в Азербайджане.
Смертельные случаи среди детей наблюдаются еще меньше. Они легче переносят эту болезнь, но среди них были и такие, кто перенес ее критически.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)
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