ROLLS-ROYCE представляет длиннобазную версию нового Ghost

«Новый Ghost – результат общения с клиентами Rolls-Royce со всего мира. Многие из них озвучили запрос на автомобиль, предлагающий увеличенное пространство сзади без ущерба динамике при вождении. Для них мы создали Ghost Extended – автомобиль с двойным предназначением, который идеально подойдет как для деловых целей, так и для личных поездок» - Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös), Исполнительный директор, Rolls-Royce Motor Cars.

В сравнении с классическим Ghost модель в версии Extended предлагает дополнительные 170 мм, делая пространство для ног задних пассажиров больше, чем в любом четырёхместном седане, за исключением Rolls-Royce Phantom Extended. Клиенты не хотели отступлений от лаконичного дизайна и минималистичной эстетики Ghost, поэтому дизайнеры марки постарались завуалировать увеличенную габаритную длину: они расширили только задние двери и кузовные панели дверных проёмов, сохранив при этом гармоничный силуэт автомобиля.

Ghost – самый технологичный Rolls-Royce на сегодняшний день. Большинство владельцев Ghost Extended – предприниматели, и для них принципиален доступ к сети Wi-Fi и новейшим информационно-развлекательным системам. Однако технологические функции были тщательно продуманы и отфильтрованы, чтобы они не стали отвлекающими факторами и не нарушили общую атмосферу безмятежности.

Технологические решения в новом Ghost Extended гарантируют удовольствие от управления автомобилем, как в городских, так и в загородных условиях. Модель оснащена лазерными фарами с дальностью освещения свыше 600 метров, а также инновационными системами безопасности, среди которых – система Vision Assist, в дневное или ночное время предупреждающая о появлении на дороге животных или пешеходов; система Alertness Assistant, анализирующая усталость водителя; система мониторинга с четырьмя камерами, обеспечивающая панорамный обзор автомобиля, круговой обзор и обзор с воздуха; активный круиз-контроль и др.

Ghost Extended построен на запатентованной маркой алюминиевой платформе «Архитектура роскоши», которая используется во всех новых моделях Rolls-Royce. Новая подвеска с системой Planar обеспечивает легендарную плавность хода, сравнимую с полётом на ковре-самолёте. На разработку этой инновационной технологии, впервые применённой в серийном автомобиле, ушло около десяти лет. Кроме того, в Ghost Extended впервые появятся полный привод и полноуправляемое шасси.