Минобразования Азербайджана обратилось к гражданам, получившим образование за рубежом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и во многих странах мира процесс обучения в вузах был приостановлен в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса COVID-19, и для студентов созданы условия, чтобы они могли продолжать обучение без физического участия на уроках.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, в ходе внедрения утвержденных решением Кабинета министров "Правил признания специальностей высшего образования зарубежных государств и определения эквивалентности (нострификации)" в связи со сложившейся ситуацией данный вопрос будет учтен при получении официальной информации из Национальных информационных систем стран-участниц Лиссабонской конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, у уполномоченных органов или соответствующих вузов стран, не присоединившихся к вышеупомянутой Конвенции.

В то же время гражданам рекомендуется ознакомиться с разделами "Нострификация" и "Часто задаваемые вопросы" на сайте Агентства по обеспечению качества в образовании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)