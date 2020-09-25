Бакинская высшая школа нефти снова стала лидером в рейтинге проходных баллов среди вузов страны

Согласно информации о результатах вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны на 2020/2021 учебный год, предоставленной Государственным экзаменационным центром, Бакинская высшая школа нефти (БВШН) заняла первое место в рейтинге проходных баллов среди вузов Азербайджана.

Проходные баллы в БВШН заметно увеличились по сравнению с прошлым годом. Так, проходной бал на специальность «Информационная безопасность» составил 689.6 балла для бесплатного отделения и 644.5 балла для платного отделения. В прошлом году эти показатели составляли 674 и 631 балл соответственно.

Проходной бал на специальность «Инженерия по автоматизации процессов» составил 672.2 балла для бесплатного отделения и 622.2 балла для платного отделения. В прошлом году эти показатели составляли 658 и 607 баллов соответственно.

Проходной бал на специальность «Химическая инженерия» в этом году составил 649,6 баллов для бесплатного отделения и 598.4 балла для платного отделения, в то время как в прошлом году эти показатели составляли 635 и 583 балла соответственно.

Проходной балл на специальность «Нефтегазовая инженерия» также увеличился в сравнении с прошлым годом. Так, если в прошлом году проходной балл на эту специальность составлял 639 баллов для бесплатного отделения и 589 баллов для платного отделения, то в этом году этот показатель составил 645.3 и 592 балла соответственно.

Таким образом, Бакинская высшая школа нефти снова стала лидером в рейтинге проходных баллов среди высших учебных заведений Азербайджанской Республики.