Минобразования Азербайджана обратилось к желающим стать школьным директором

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 28 сентября стартует конкурс по замещению должностей директоров школ.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, в конкурсе могут принять участие лица с высшим образованием по специальностям в области педагогики или управления образованием, с педагогическим стажем не менее пяти лет (в случае наличия ученой степени или звания по специальности "Организация и управление образованием" - три года), и в настоящее время занимающиеся педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

Конкурс состоит из четырех этапов - прием электронного заявления, тестовый экзамен, собеседование и назначение на вакантное место.

Электронный прием документов в рамках конкурса будет осуществлен с 28 сентября по второе октября, тестовый экзамен - в первой половине октября, собеседование - в ноябре и декабре, назначение на вакантное место - в январе 2021 года.

В министерстве отметили, что традиционно, экзамены по приему на работу в должности директора школы будут проведены не в Баку, а в экзаменационных центрах, созданных в разных городах и регионах страны с соблюдением соответствующих требований карантинного режима. Все сотрудники, задействованные в организации экзаменов в каждом экзаменационном центре, будут протестированы на COVID--19. В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями будет проведена дезинфекция экзаменационных центров.

С вопросами по поводу конкурса можно обратиться в отдел человеческих ресурсов министерства через мессенджер Whatsapp +99470 248 19 92.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)