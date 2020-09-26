В Азербайджанский медицинский университет назначен новый проректор
БАКУ /Trend/ - В Азербайджанский медицинский университет назначен новый проректор.
Как сообщает Trend, на должность проректора по учебно-воспитательной работе назначен доцент Зульфугар Мусабеков. До настоящего назначения Мусабеков работал на должности советника ректора.
Отметим, что ранее проректором по учебно-воспитательной работе работе Азербайджанского медуниверситета был профессор Рафиг Мамедхасанов.
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