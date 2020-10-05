В результате артобстрела армянами азербайджанского города Барда погиб 1 человек, ранены трое

БАКУ /Trend/ - Грубо нарушая нормы и принципы международного права, военно-политическое руководство оккупантской Армении продолжает террор против мирного населения Азербайджана. С утренних часов пятого октября 2020 года подразделения ВС Армении продолжают интенсивный артобстрел густонаселенных территорий Геранбойского, Гёкгёльского, Бейлаганского, Бардинского, Тертерского, Зардабского районов и города Гянджа.

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, во время очередного армянского артобстрела, в результате попадания снаряда на территорию вблизи центральной больницы в городе Барда, от осколочных ранений погибла Мехтиева Шахрияр Иса гызы. Три человека были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По факту в Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Помимо этого, в результате попадания большого числа снарядов нанесен серьезный ущерб инфраструктуре вышеперечисленных городов и районов.

(Текст: Турал Гараджаев)