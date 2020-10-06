Омбудсмен Азербайджана осуществила в Гяндже миссию по расследованию фактов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, продолжают подвергать интенсивным обстрелам с применением тяжелой артиллерии, авиации, ракетных комплексов и запрещенных видов вооружения отдаленные от зоны боевых действий густонаселенные пункты, социальные, культурные, а также стратегические объекты

Как сообщили во вторник Trend в Аппарате омбудсмена, продолжая свои военные преступления, армянские вооруженные силы с четвертого октября 2020 года подвергают обстрелам расположенный более чем в 100 километрах от зоны конфликта, второй по величине густонаселенный город Азербайджана Гянджу.

В целях осуществления очередной миссии по расследованию фактов, в том числе нарушений прав человека в результате агрессии вооруженных сил Армении, а также доведения правды о происходящем до международных организаций уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева посетила подвергшуюся артобстрелу Гянджу.

В ходе мониторинга Омбудсмен осмотрела разрушенные в результате артобстрелов дома, историко-культурные памятники, крупные торговые центры и другие общественные объекты, которым причинен серьезный ущерб, а также провела соответствующее расследование. Сабина Алиева встретилась с лицами, получившими ранения, пострадавшими в результате обстрелов ВС Армении.

Отчет по итогам миссии в Гяндже будет представлен международным организациям.

Следует отметить, что ВС Армении намеренно обстреливают из ракетных комплексов и тяжелой артиллерийских установок Мингячевир, Бейлаган, город Горадиз Физулинского района, Бардинский, Агдамский, Агджабединский, Тертерский, Джабраильский, Хызынский, Абшеронский районы и другие населенные пункты и районы Азербайджана. В результате среди мирного населения есть множество убитых и раненых, нанесен серьезный ущерб домам, историко-культурным памятникам, административным зданиям и другим социальным объектам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)