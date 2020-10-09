Бренд UNEC признан еще одним европейским государством
Брендирование является главным фактором повышения конкурентоспособности каждого университета на мировом рынке образовательных услуг. Азербайджанский государственный экономический университет успешно продвигаясь в этом направлении, уже несколько лет свои образовательные услуги представляет под брендом UNEC.
UNEC, расширяя сферу своего развития изо дня в день и укрепив свои позиции среди мировых образовательных брендов, получил признание и в Болгарии.
До этого бренд UNEC был признан Турцией, Литвой, Латвией, Польшей, Словакией, Венгрией, Хорватией, Эстонией, Россией и Украиной.
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