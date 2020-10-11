Омбудсмен: Количество погибших и раненых в Гяндже может увеличиться

БАКУ /Trend/ - Принимаются надлежащие меры по спасению людей, оказавшихся под развалинами на месте происшествия. В ходе этих работ могут быть обнаружены еще погибшие и раненые.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении Уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена).

Как говорится в сообщении, нарушив условия соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, ночью 11 октября вооруженные силы Армении обстреляли многоквартирный дом в центре Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенной на расстоянии более 100 км от зоны боевых действий. В результате семь человек погибли, 28 получили различные телесные повреждения, значительный ущерб нанесен многочисленным объектам гражданской инфраструктуры.