За последние сутки в Азербайджане коронавирус выявлен у 21 учащегося

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана распространило информацию в связи со случаями инфицирования коронавирусом в средних школах.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, у 15 учащихся и двух работников общеобразовательных учреждений температура превышала 37 градусов.

Коронавирус выявлен еще у 21 учащегося и 12 работников.

За прошедший день на дистанционное обучение переведены три класса и семь школ.

На сегодня в стране на дистанционное обучение переведены всего 30 школ и 55 классов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)