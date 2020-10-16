В Азербайджан привезено новое оборудование для выявления коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Азербайджан привезено новое оборудование для выявления коронавируса.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева.
Гараева сказала, что об ослаблении или усилении вируса на данный момент ничего сказать нельзя: «Привезена новая техника и в ближайшее время общественность будет подробно проинформирована».
(Текст: Фидан Бабаева)
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