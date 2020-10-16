БАКУ /Trend/ - В Азербайджан привезено новое оборудование для выявления коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева.

Гараева сказала, что об ослаблении или усилении вируса на данный момент ничего сказать нельзя: «Привезена новая техника и в ближайшее время общественность будет подробно проинформирована».

(Текст: Фидан Бабаева)