Я все еще храню ключи от дома, разрушенного армянами - житель Физули

БАКУ /Trend/ - Армяне еще с 1988 года начали создавать трудности для доступа азербайджанцев к местам компактного проживания армян.

Об этом в субботу сказал Trend, ставший вынужденным переселенце из-за армянского вандализма, житель села Дилагарда Физулинского района Вагиф Мухтарлы 1956 года рождения. По его словам, армянские провокации против азербайджанцев начались еще с тех времен.

"Они мешали азербайджанцам приезжать в месте, где сами жили компактно. У входов в села стояли охранники. Приезжать туда разрешалось только официальным лицам, сотрудникам полиции. После сумгайытских событий в 1988 году они уже никого не пропускали в села, в которых они компактно проживали", - сказал Мухтарлы.

Он отметил, что стал живым очевидцем ходжалинских событий.

"В ночь, когда был оккупирован Ходжалы, я был в Агдаме, куда я отправился, чтобы привезти груз. После оккупации Ходжалы армяне направились в Физули и постепенно начали оккупировать район. Поскольку они начали нападение с верхних сел, мы стали одними из первых, кто стал вынужденным переселенцем. Вернувшись из Агдама я узнал, что моей семьи уже нет в селе. Они разместились в приаракских селах. После оккупации и этих сел, мы переселились в Шамахы", - подчеркнул Мухтарлы.

Он добавил, что по сей день хранит ключи от дома, где он жил, и с нетерпеньем ждет возвращения домой.

"Я все еще храню ключи от дома, разрушенного армянами. Я и моя семья с нетерпеньем ждем того дня, когда мы вернемся в свои дома. Порой мы смотрим по картам на наши места. Поскольку физулинская земля крайне плодородна, жители сел занимались не промышленностью, а скотоводством и земледелием. Верю, что и после возвращения мы будем заниматься этой работой. Мы уверены, что наша славная армия в скором времени освободит все оккупированные земли и все семьи вынужденных переселенцев, как и моя, вернутся в свои дома", - сказал Вагиф Мухтарлы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)