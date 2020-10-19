С большим нетерпением жду возвращения в освобожденное от армянской оккупации родное село! - вынужденная переселенка из Джабраила

БАКУ /Trend/ - С большим нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в родное село, освобожденное от армянской оккупации.

Об этом в понедельник сказала Trend вынужденная переселенка из Джабраильского района Самира Ахмедова.

Ахмедова сказала, что ей было 17 лет, когда она в 1993 году была вынуждена покинуть родное село Ашагы Маралйан.

"Весть о том, что от армянской оккупации освобождено село Ашагы Маралйан, возвестил Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Благодаря главе государства мы обеспечены здесь всеми условиями, но как только гражданскому населению будет разрешено вернуться, я уеду в свое родное село. Я так давно жду этого дня! Все наши родственники, моя семья хотят вернуться, и все с радостью ждут этого дня!" - сказала вынужденная переселенка из Джабраильского района.

Она добавила, что до оккупации жители села занимались виноградарством и животноводством.

"По возвращении в село я и мои родственники хотим создать виноградарское хозяйство", - добавила Ахмедова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)