Коронавирус в Азербайджане можно победить не вводя серьезных карантинных ограничений - специалист

БАКУ /Trend/ - Считаю, что в борьбе с коронавирусом можно победить и не вводя серьезных карантинных ограничений. Для этого люди просто должны соблюдать простые правила гигиены, социальную дистанцию.

Об этом в среду сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

По ее словам, рекомендации и инструкции ВОЗ по защите от коронавируса остались неизменными и при соблюдении этих рекомендаций можно победить вирус.

В настоящее время, как подчеркивает специалист, ситуация в связи с коронавирусом находится под контролем, однако резкий рост числа инфицированных в последние дни вызывает сожаление.

Абдиева напомнила, что позитивная динамика инфицированных и вылеченных в последнее время изменилась, впоследствии ухудшилась и санитарно-эпидемиологическая ситуация.

"Успехи, достигнутые в борьбе с коронавирусом, вызвали у людей расслабленность, случаи несоблюдения социальной дистанции, не использования масок и дезинфектантов приобрели массовый характер. Люди уже спокойно относятся к нарушениям этих требований в общественном транспорте, объектах торговли и общепита. С другой стороны, разразившаяся в результате армянской провокации война отодвинула коронавирус на второй план, и люди забыли об угрозе вируса.

Сегодня во время мониторинга соответствующих структур на различных объектах мы становимся свидетелями того, что утвержденные Кабинетом Министров указания не соблюдаются. К сожалению, наряду с людьми, халатность в связи с контролем соблюдения вышеупомянутых правил проявляют и владельцы соответствующих заведений. Это, в конченом итоге, приводит к увеличению числа инфицированных. Не стоит забывать, что сегодня, помимо себя, мы обязаны думать и о солдатах, которые сражаются на передовой. Учитывая все вышесказанное, мы должны делать все что в наших силах, чтобы свести к минимуму число инфицированных", - добавила Язгуль Абдиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)