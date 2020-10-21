Большинство памятников на оккупированных территориях или арменизированы, или разрушены - госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Необходимы комплексные меры по мониторингу, восстановлению, сохранению и исследованию недвижимых исторических и культурных памятников, которые долгие годы находились под оккупацией.

Об этом в среду сказали Trend в Государственной службе по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Было отмечено, что большинство памятников на оккупированных территориях или арменизированы, или разрушены.

"Несомненно, одним из главных вопросов, волнующих нас по поводу недвижимых историко-культурных памятников, является судьба наших исторических памятников, находящихся на территориях, оккупированных вооруженными силами Армении.

Есть необходимость в осуществлении комплексных мероприятий в направлении мониторинга, восстановления, консервации и исследований недвижимых историко-культурных памятников, которые на протяжении долгих лет оставались под оккупацией и подверглись арменизации и разрушениям.

Надеемся, что доблестная армия Азербайджана в скором времени освободит все оккупированные территории, и наше духовное наследие, историко-культурные памятники, которые на протяжении около 30 лет подвергались разрушениям, будет восстановлено и вновь передано народу", - сказали в Службе.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)