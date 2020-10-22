В Азербайджане утвержден порядок подсчета общей суммы страховых взносов

БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров Азербайджана дал разъяснение решению № 405. Решением утвержден "Порядок подсчета общей суммы страховых взносов".

Как передает Trend, этот документ определяет порядок расчета общей суммы страховых взносов, уплачиваемых из государственного бюджета.

Общая сумма страховых взносов подсчитывается на основании общего числа считаемых застрахованными граждан Азербайджана и получивших статус беженца в Азербайджане, иностранцев и лиц без гражданства, взятых под опеку представительства Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Азербайджане, а также на основании численности проходящих срочную действительную военную службу военнослужащих, арестованных, лиц, лишенных свободы на определенный срок и пожизненно (за исключением отбывающих наказание в колониях-поселениях).

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)