Снижение числа заражений коронавирусом расслабило людей, вызвав всплеск инфекции - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Больному коронавирусом, который поступает в тяжелом состоянии в клинику после самолечения дома антибиотиками, сложно подобрать антибиотики, подходящие для его лечения.

Об этом в пятницу сказала завотделом TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, ранее говорилось о том, что в осенне-зимний период ожидается рост числа заражений коронавирусом: "Особого похолодания еще нет, чтобы называть это главной причиной. Значит, причина в другом. После снижения с сентября числа случаев заражения люди расслабились, что и стало причиной роста случаев инфицирования".

Гараева подчеркнула, что каждый выявленный асимптоматичный больной представляет опасность для других.

Завотделом TƏBİB добавила, что положительным фактором будет считаться отсутствие роста числа выявленных больных при растущем количестве проведенных тестов на коронавирус.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)