Миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам и лицам без гражданства

БАКУ /Trend/ - Решением Кабинета министров Азербайджана, сегодня с 00:00 часов приостановлен въезд-выезд в город Мингячевир, а также в Агстафинский, Билясуварский, Хачмазский, Исмаиллинский, Гахский, Загатальский районы, исключая транспортные средства оперативного и спецназначения, сообщает в субботу Trend.

В связи с этим Государственная миграционная служба просит временно находящихся, а также проживающих в стране иностранцев и лиц без гражданства учесть, что прием обращений по вопросам миграции иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Евлахском, Агдашском, Бардинском, Уджарском, Зардабском, Тертерском, Агджабединском, Агдамсокм районах, будет осуществляться в Евлахском региональном миграционном управлении, Центрах Службы "ASAN" в Барде и Агджабеди, лиц, проживающих в Хачмазском районе – в Хачмазском региональном миграционном управлении, проживающих в Мингячевире – в Центре Службы "ASAN " в Минячевире.

Также иностранцы, проживающие в местах, где ограничен въезд и выезд, могут воспользоваться электронными услугами, перейдя по ссылке: https://eservice.migration.gov.az/?lang=az

За исключением Мингячевира, по представляемым документам в районах с ограниченным въездом-выездом во время обращений не требуется представлять соответствующие медицинские справки.

При получении разрешения также не требуется представлять медсправку.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)