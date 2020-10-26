Обнародована статистика в области образования Губадлинского района

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало статистику в области образования Губадлинского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

В 1992-1993 учебном году в Губадлы было 62 школы, 5 414 учащихся, 1 193 учителя.

В 2020-2021 учебном году в Губадлы 32 школы, 6 320 учащихся, 747 учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)