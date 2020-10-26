В Азербайджане информация о наследовании будет предоставлена ​​исполнительным чиновникам на основании электронных запросов

БАКУ /Trend/ - Информация о заведении дел в связи с наследством будет предоставляться исполнительным чиновникам в режиме реального времени через информационную систему "Электронный нотариус" на основании электронных запросов.

Как сообщает в понедельник Trend, данные изменения отразились в постановлении Кабинета министров "Об утверждении инструкции по ведению нотариальных действий".

Согласно изменениям, в соответствии с законом Азербайджана "Об исполнении" нотариальные действия в связи с должниками по осуществлению исполнительных действий (наследство, свидетельство, договора и доверенности о праве собственности на долю в общем имуществе супругов) и данные о заведении дел в связи с наследством будут предоставляться исполнительным чиновникам в режиме реального времени через информационную систему "Электронный нотариус" на основании электронных запросов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)