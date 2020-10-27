Половина людей носит маску на подбородке - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Я вижу, что половина людей носит маску на подбородке, тем самым делая вид, что использует маску. Если мы хотим уменьшить количество случаев COVID-19, нам необходимо актуализировать этот вопрос и просвещать людей в этом направлении.

Об этом во вторник сказал Trend, председатель научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальным подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ медицинской профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, правильное использование маски - один из важнейших вопросов. Если маска не используется должным образом, это означает, что маска вообще не используется:

"Маску необходимо использовать правильно, и она должна закрывать дыхательные пути. Маска не защищает челюсть. У большинства людей маска находится на подбородке. Люди носят маски ради вида. Они как бы хотят сказать - "вот, я ношу маску", но не понимают, зачем им это следует делать", - подчеркнул Гурбанов.

Он добавил, что в людных местах, особенно в автобусах, люди в обязательном порядке должны носить защитные маски. Чтобы предотвратить распространение вируса, следует часто и тщательно мыть руки с мылом.

"Все уже знают эти правила, но мы повторяем их снова и снова, чтобы люди им следовали. Ввиду увеличения числа инфицированных в последние дни, необходимо вновь поднимать эти вопросы", - подытожил Акиф Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)