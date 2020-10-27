Половина людей носит маску на подбородке - TƏBİB

Общество 27 октября 2020 17:02 (UTC+04:00)
Половина людей носит маску на подбородке - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Я вижу, что половина людей носит маску на подбородке, тем самым делая вид, что использует маску. Если мы хотим уменьшить количество случаев COVID-19, нам необходимо актуализировать этот вопрос и просвещать людей в этом направлении.

Об этом во вторник сказал Trend, председатель научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальным подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ медицинской профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, правильное использование маски - один из важнейших вопросов. Если маска не используется должным образом, это означает, что маска вообще не используется:

"Маску необходимо использовать правильно, и она должна закрывать дыхательные пути. Маска не защищает челюсть. У большинства людей маска находится на подбородке. Люди носят маски ради вида. Они как бы хотят сказать - "вот, я ношу маску", но не понимают, зачем им это следует делать", - подчеркнул Гурбанов.

Он добавил, что в людных местах, особенно в автобусах, люди в обязательном порядке должны носить защитные маски. Чтобы предотвратить распространение вируса, следует часто и тщательно мыть руки с мылом.

"Все уже знают эти правила, но мы повторяем их снова и снова, чтобы люди им следовали. Ввиду увеличения числа инфицированных в последние дни, необходимо вновь поднимать эти вопросы", - подытожил Акиф Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
О мерах поддержки субъектов МСБ рассказали в Комитете государственных доходов Казахстана
О мерах поддержки субъектов МСБ рассказали в Комитете государственных доходов Казахстана
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций Минфина
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций Минфина
Банковское ипотечное кредитование в Азербайджане многократно выросло
Банковское ипотечное кредитование в Азербайджане многократно выросло
Loading Bars
Лента новостей
ВС Армении обстреливают территории Гёранбойского, Тертерского и Бардинского районов Политика 17:38
ВС Армении выпустили ракету по Барде, погиб мирный житель Политика 17:34
Призыв Гарегина II к войне не вмещается в рамки религии – Роберт Мобили Политика 17:23
Замглавы МИД Ирана посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 17:19
В Армении складывается критическая ситуация и Пашинян не может никак на нее повлиять – российское издание Нагорно-карабахский конфликт 17:09
О мерах поддержки субъектов МСБ рассказали в Комитете государственных доходов Казахстана Финансы 17:08
Узбекистан принимает меры по развитию международного туризма Туризм 17:06
Половина людей носит маску на подбородке - TƏBİB Общество 17:02
Видеозапись уничтожения "министра обороны" так называемого режима (ВИДЕО) Политика 17:01
Азербайджан увеличил экспорт рыбы и морепродуктов почти вдвое Бизнес 16:59
С начала боев Армения потеряла военную технику на $ 2,7 млрд (ФОТО) Политика 16:55
Армянские танки против самих армян (ФОТО) Политика 16:53
Возобновление турпотока в Узбекистан ожидается весной 2021 года Туризм 16:52
Обстрел сотрудников “Euronews” еще раз показал истинное лицо Армении - МИД (ВИДЕО) Политика 16:43
С начала года из Египта через порты Турции перевезено свыше 14 млн тонн грузов Турция 16:43
Азербайджан побеждает и на фронте, и в дипломатии - политический эксперт Политика 16:40
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций Минфина Финансы 16:36
Если руководство Армении действительно хочет мира, то пусть приступает к выводу войск из оккупированных территорий Азербайджана – глава МИД Нагорно-карабахский конфликт 16:33
Банковское ипотечное кредитование в Азербайджане многократно выросло Финансы 16:27
Украина увеличила импорт оборонной промышленности из Турции Турция 16:24
В Армении начали требовать отставки Пашиняна Нагорно-карабахский конфликт 16:24
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом Общество 16:23
Операция "Ы" и другие приключения Пашиняна-Телефоняна, чертовой дюжины Акопян, голодных солдатов и дезертиров (ВИДЕО) Социум 16:19
Минсвязи Азербайджана предупреждает граждан о фишинговых "кампаниях" в WhatsАpp (ФОТО) Общество 16:17
Eni Turkmenistan Limited объявляет тендер на оказание проектных услуг Тендеры 16:16
В ходе мониторингов АПБ Азербайджана выявлены 42 объекта, не соблюдавших правил карантина Общество 16:15
«Служители религии» с оружием в руках – армянская церковь жаждет крови (ФОТО) Политика 16:12
Волонтеры МСБ присоединились к проекту "Письмо солдату" (ФОТО) Общество 16:11
Туркменистан значительно увеличил импорт продукции оборонной промышленности из Турции Турция 16:00
Армения все еще не готова к мирному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию - Фуад Мурадов (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:57
Способность ОПЕК влиять на рынок будет ослабевать в течение следующего десятилетия Энергетика 15:56
Карабах принадлежит Азербайджану - влиятельный иранский богослов Политика 15:54
Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана за 9 месяцев 2020 г. Финансы 15:51
Экспорт продукции оборонной промышленности в Узбекистан сократился - минторговли Турции Турция 15:50
Россия увеличила импорт продукции оборонной промышленности из Турции Турция 15:48
Правительство Казахстана намерено усилить работу по привлечению производств из США Бизнес 15:46
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за январь-сентябрь 2020 года Финансы 15:45
Деятели культуры Азербайджана и Турции осудили армянский вандализм в проекте АМИ Trend и Международного центра мугама (ФОТО/ВИДЕО) Культура 15:41
С начала года сократился экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Кыргызстан Турция 15:40
Возросли продажи полиэтилена на бирже Туркменистана Бизнес 15:36
Совет печати Азербайджана выступил с обращением в связи с обстрелом ВС Армении съемочной группы Euronews Политика 15:34
Казахстан сократил импорт продукции оборонной промышленности из Турции Турция 15:33
Кредитование регионов Азербайджана в годовом обращении выросло Финансы 15:31
B Бишкеке выражена поддержка независимому Азербайджанскому государству Нагорно-карабахский конфликт 15:29
Зангилан и Губадлы - стратегически важные территории Азербайджана - депутат Общество 15:28
На оккупированных азербайджанских территориях Армения выращивала наркосодержащие растения – Минэкологии Общество 15:13
В Азербайджане за последние сутки выявлено 663 случая инфицирования коронавирусом Общество 15:09
Объем электронной торговли в РК планируется довести до 15% к 2025 году - Бахыт Султанов Бизнес 15:08
Перемирие закончилось, едва начавшись: именно Армения в очередной раз нарушила договоренности – ФАКТЫ Нагорно-карабахский конфликт 15:07
Текстильную фабрику построят за счёт частных инвестиций в столице Казахстана Бизнес 15:04
Армения обнародовала очередной список погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 15:03
Провокации Армении делают переговоры бессмысленными - депутат Политика 15:02
Азербайджанская армия всего за месяц освободила 4 города, 4 поселка и 165 сел - СПИСОК Политика 15:01
Я очень рад, что уже начался процесс великого возвращения - вынужденный переселенец из Губадлы (ФОТО) Общество 14:45
Механизм управления в Армении столкнулся с серьезной проблемой Политика 14:45
Раненый азербайджанский военнослужащий не оставил своих сослуживцев одних (ВИДЕО) Общество 14:38
За последние 300 лет азербайджанские земли впервые освобождены от оккупации – ученый Политика 14:34
SOFAZ о распределении инвестиционного портфеля по уровню экономического развития стран Финансы 14:32
В Британии рабочие Rolls-Royce объявили забастовку из-за перевода производства в Сингапур Европа 14:30
В Азербайджане утверждены новые правила о добровольном зачислении в кадровый офицерский состав Политика 14:29
ВОЗ надеется, что скоро сможет рекомендовать к использованию вакцины от коронавируса Россия 14:27
Газификация сел Грузии будет продолжена Грузия 14:25
Денежная масса в Азербайджане увеличилась Финансы 14:22
В ходе встречи в рамках предвыборной кампании Трампа выражен протест против армянского террора в Гяндже (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:19
ЕАЭС увеличил экспорт молочной продукции в Туркменистан Бизнес 14:18
Возвращение к мирным условиям в Нагорном Карабахе предотвратит дальнейший ущерб окружающей среде - UNEP Нагорно-карабахский конфликт 14:17
Уволен начальник управления контрразведки СНБ Армении Армения 14:16
Для участия любой страны в переговорах по Карабаху нужно согласие Баку и Еревана - Песков Нагорно-карабахский конфликт 14:13
Издана виниловая пластинка с архивными записями Муслима Магомаева Культура 14:13
В ВС Армении наблюдается нехватка крови Нагорно-карабахский конфликт 14:09
Армения провоцирует к терактам на объектах нефтегазовой структуры Азербайджана - Игорь Коротченко Нагорно-карабахский конфликт 14:07
Активы ГНФАР с начала года незначительно сократились Энергетика 14:03
Anglo Asian Mining PLC обновила информацию о контрактной территории в Зангиланском районе Азербайджана Бизнес 14:03
Экспорт продукции оборонной промышленности в Италию сократился - минторговли Турции Турция 13:56
Израиль значительно сократил импорт продукции оборонной промышленности из Турции Турция 13:52
Туркменистан увеличил импорт сушеных бобовых из ЕАЭС Бизнес 13:51
Армянская нацистская идеология переросла в шизофрению – народный артист Бахтияр Ханызаде Интервью 13:48
Мы хотим проснуться в Карабахе! – победитель "Евровидения" (АУДИО) Культура 13:46
Азербайджан сдержанно относится к провокациям Армении по всему фронту - заявление Нагорно-карабахский конфликт 13:33
Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении поправку в Трудовой кодекс о медстраховании работника Экономика 13:26
Замглавы МИД Ирана посетит Азербайджан Политика 13:20
Поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе - посол Пакистана Политика 13:16
В Баку сохранится умеренная погода Общество 13:05
Гейтс допустил, что некоторые американские вакцины от COVID-19 окажутся неэффективными США 13:01
Спрос на очередном валютном аукционе в Азербайджане превысил $64 млн Финансы 13:00
B Лондоне перед офисом премьер-министра прошла акция протеста против террора в Гяндже Нагорно-карабахский конфликт 13:00
ВС Армении обстреливают город Тертер и села Тертерского района - минобороны Азербайджана Политика 12:57
Поникшие армянские офицеры на совещании в бункере (ФОТО) Политика 12:55
Центробанк Азербайджана может получить новые полномочия Экономика 12:52
Азербайджанский солдат освобождает Родину от оккупантов: "Или Карабах, или смерть!" (ВИДЕО) Культура 12:49
Помогать Армении, снабжая ее оружием, - лицемерие и подлость - Девлет Бахчели Политика 12:37
Туркменистан приобрел различную полимерную продукцию из России Бизнес 12:35
Сравнение Израиля с нацистской Германией со стороны армянского лобби Лос-Анджелеса вызвало серьезное недовольство у еврейской общины США Политика 12:32
COVID-19 ослабит связь между спросом на нефть и экономическим ростом Энергетика 12:29
Мы готовы восстановить Карабах! – известные азербайджанские артисты (ФОТО/ВИДЕО) Культура 12:20
В Азербайджане открывается первое почетное консульство Украины Политика 12:12
Информация об обстреле погранзаставы на территории Армении является ложной - Минобороны Политика 12:08
В Баку подорожали земельные участки Бизнес 12:05
В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 1600 человек Армения 12:04
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за III квартал Экономика 12:01
Все новости