Уничтожение исторических памятников в Нагорном Карабахе нацелено против культурной самобытности азербайджанцев на этих территориях - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Уничтожение исторических памятников в Нагорном Карабахе, свидетельствующих о многовековом существовании там азербайджанской общины, направлено на то, чтобы стереть эти свидетельства, разрушить культурную самобытность азербайджанцев.

Как передает в среду Trend, об этом сказал первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

По его словам, к началу 90-х годов прошлого столетия на оккупированных территориях было официально зарегистрировано 2625 памятников. Из них 706 особо охранялись государством. Среди них 11 были международного значения, 240 - государственного значения, а 455 - местного значения.

"Согласно данным из российских архивов, на территории Эриванского ханства было 300 мечетей, теперь осталась только одна. Но и одна сохранена для того, чтобы пускать пыль в глаза", - добавил Анар Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)