Завтра утром в Баку возможен дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами возможен дождь. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 18-20 градусов тепла. В Баку ночью - 13-15, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, временами ливни, на горных территориях с переходом в снег. Ночью и утром туман. Восточный ветер местами будет усиливаться

Ночью - 10-14, днем - 15-20, в горах ночью - 2-6, днем - 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)