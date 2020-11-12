Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 35 частных домов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны еще 35 частных домов в семи регионах (в том числе 10 - в Габале, восемь - в Шеки, шесть - в Дашкесане, пять - в Лерике, четыре - в Кюрдамире, по одному - в Огузе и Гедабейе).

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, согласно поручению главы государства, в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны предусматривается предоставить рекордное количество - не менее 1500 квартир и частных домов, причем подавляющее большинство из них уже передано владельцам.

На мероприятии по случаю предоставления жилья члены семей шехидов, инвалиды войны, которым были предоставлены новые частные дома, поделились радостью и счастьем по поводу освобождения наших территорий от армянской оккупации. Они выразили Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву глубокую признательность за Великую Победу, вписанную золотыми буквами в героическую страницу нашей истории.

Члены семей шехидов и инвалиды войны также отметили особое внимание, уделяемое их социальной защите, и поблагодарили главу государства за эту заботу и за предоставление им нового жилья.

Всего, за истекший период, данной категории граждан предоставлено 8353 квартиры и частных дома.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)