Азербайджан всегда будет уделять внимание защите христианского религиозного наследия на своей территории - министерство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители всех наций и религий веками мирно жили и созидали в Азербайджане, который является мультикультуральной и многоконфессиональной страной. Большая христианская община в нашей стране является неотъемлемой и активной частью нашего общества, а их памятники, места поклонения и церкви полностью охраняются азербайджанским государством и регулярно реставрируются. Неслучайно, во время своего визита в Азербайджан в октябре 2016 года, Папа Франциск оценил Азербайджан как модель религиозной толерантности для всего мира.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве культуры Азербайджана, оценка материального и культурного наследия, реставрация и реконструкция наших исторических и религиозных памятников, в том числе церквей и синагог, являются неотъемлемой частью политики, проводимой азербайджанским государством в этой области.

"Доводим до вашего сведения, что за последние 20 лет за счет государства были отремонтированы: Русский православный собор (Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц), евангелическо-лютеранская церковь "Спасителя", Русская православная церковь Александра Невского в Гяндже, был построен религиозно-культурный центр Бакинской и Азербайджанской епархии. Так, в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Адрес толерантности - Азербайджан", были отремонтированы Албано-Удинская церковь Чотари в Габале, православная церковь в Баку, построена церковь Святой Марии, также в Баку. В 2020 году в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева капитально отреставрирована Албанская церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района. В центре Баку азербайджанским государством была восстановлена​ и передана в свободное пользование армянская церковь.

Азербайджан внес свой вклад в защиту христианского наследия не только в стране, но и во всем мире. При поддержке нашего государства были восстановлены Катакомбы Святого Себастьяна в Ватикане, в рамках "Двустороннего соглашения о восстановлении римских катакомб", подписанного между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, были восстановлены катакомбы Св. Марселлина и Пьетро в Риме, по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при поддержке Фонда Гейдара Алиева по случаю 1025-летия крещения Руси и 455-летия основания Астрахани на площади перед церковью Святого Владимира был воздвигнут памятник Князю Владимиру.

Кроме того, была оказана помощь в восстановлении семи церквей X-XII веков в поселениях Сантья, Фресне-о-Совай, Сан-Илер-ла-Жерар, Танвиль, Куржюст, Ревойон и Мал во французском департаменте Орн.

Министерство культуры Азербайджана заявляет, что на освобожденных территориях наряду с мусульманскими памятниками на высоком уровне будет защищено, восстановлено и передано в пользование христианское наследие, независимо от его происхождения", - сказали в министерстве.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)