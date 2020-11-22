Азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Завершился чемпионата Европы по дзюдо в чешской столице Праге.
Как сообщили Trend в Федерации дзюдо Азербайджана, в последний день чемпионата еще три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали. Так, Ирина Киндзерская (+78 кг) завоевала серебряную медаль, Мамедали Мехтиев (-90 кг) и Зелим Коцоев (-100 кг) завоевали бронзовые медали.
Таким образом, азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы. В предыдущие дни чемпионата Орхан Сафаров (-66 кг) завоевал золото, а Рустам Оруджев (-73 кг) - бронзу.
Отметим, что в чемпионате Европы по дзюдо приняли участие 345 спортсменов из 40 стран Европы.
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