Внесены изменения в Порядок оплаты зарплаты медработников Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Решением Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) внесена поправка в Порядок оплаты труда работников здравоохранения, работающих в медучреждениях, находящихся в подчинении публичного юридического лица “TƏBİB”, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Согласно Порядку, в заработные платы медработников включены должностные (тарифные) оклады, надбавки за условия труда, поощрительные надбавки и другие оплаты, предусмотренные Трудовым кодексом.

Поощрительные надбавки медработникам выплачиваются в зависимости от должности и особенности выполняемой работы в виде стабильных месячных, либо в виде месячных поощрительных надбавок за результаты труда.

Согласно изменению, число специальностей/должностей по стабильным поощрительным надбавкам увеличено, и утверждено в новой редакции. Если согласно прежнему Порядку месячные стабильные поощрительные надбавки выплачивались врачам 9 специальностей/должностей, то в соответствии с новой поправкой это число увеличено до 16.

Кроме того, сумма некоторых стабильных поощрительных надбавок установлена в зависимости от показателя работы медучреждения.

Медучреждения разделены на 3 группы.

За каждое ночное дежурство наряду с врачами реанимации, врачам, работающим в блоках интенсивной терапии и анестезиологии, выплачивается 30 ман надбавок, и по 5 ман за каждого пациента, которому оказывались услуги во время ночного дежурства.

Учитывая особенности услуг среднего и младшего медперсонала поощрительные надбавки к их месячному (тарифному) окладу назначаются в виде месячных стабильных надбавок в зависимости от занимаемой должности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)