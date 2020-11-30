БАКУ/Trend/ - 24 ноября 2020 г. по инициативе Политологического центра «Север-Юг» (Москва) и НКО «Альфа-Каспий» (Астрахань) состоялось Международное экспертное заседание «Стабильный Каспий: параметры развития».

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие эксперты (политологи, экономисты, экологи) России, Азербайджана и Казахстана, специализирующиеся на проблематике Каспийского региона.

В преамбуле к дискуссии исполнительный директор Политологического центра «Север – Юг» Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА отметила, что тема устойчивого развития Каспийского региона на протяжении многих лет занимает особое место как во внутренних повестках государств региона, так и в двусторонних и многосторонних форматах сотрудничества. С 2018 года эта тема обрела новое актуальное звучание, что обусловлено подписанием Конвенции по статусу Каспийского моря.

- Исторический документ, который политики высокого уровня определили «конституцией» Каспия, открывает новую страницу и новые перспективы во взаимоотношениях стран уникального региона. Однако аспекты, определяющие его стабильное развитие, равно как и новые риски и вызовы, требуют квалифицированной экспертной оценки для создания оптимальных форматов сотрудничества и обеспечения максимально эффективного интеграционного взаимодействия стран Каспийского региона, – констатировала А.Трапезникова.

Сегодня Каспийский регион – один из наиболее динамично развивающихся регионов Евразии. В основе позитивной динамики лежит прежде всего экономическое сотрудничество между прикаспийскими странами, значительное место в котором отводится хозяйственному взаимодействию прибрежных областей. Текущее состояние и перспективы развития межрегионального сотрудничества на Каспии в двустороннем и многостороннем форматах осветил независимый азербайджанский политолог, автор книги «Геополитика Каспия» Ильгар ВЕЛИЗАДЕ.

В контексте выступления эксперт акцентировал внимание на имеющем место дисбалансе: в экономическом взаимодействии, и в целом в системе экономических связей, в регионе пока доминирует традиционная ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. Планы по развитию сферы услуг и туризма остаются пока «за кадром».

Коллегу поддержал доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад МАМЕДОВ. Анализируя экономические перспективы прикаспийского региона в свете новых тенденций в мировой экономике, он отметил, что «золотая ставка» на освоение нефтегазового потенциала Каспийского региона в стратегиях развития государств каспийской «пятерки» исчерпала себя, сделав страны региона «донорами энергоносителей».

- С учетом усиливающегося глобального тренда на построение «зеленой экономики» такая стратегия по сути является экономической ловушкой и в перспективе приведет к тому, что государства региона могут оказаться на «обочине» экономического развития, – считает Э.Мамедов.

Выход из ситуации – пересмотр, формулирование и воплощение скоординированных экономических моделей развития в странах Каспийского региона, соответствующих критериям нового технологического уклада. В основе таких моделей необходима ставка на инновационное развитие альтернативных отраслей экономики (транзитный потенциал, нефтехимическая отрасль, туризм, сфера услуг), что важно, за счет взаимных инвестиций государств Прикаспия. На этом, поддержав азербайджанского эксперта, акцентировал внимание политолог из Казахстана Замир КАРАЖАНОВ, анализируя тренды и перспективы инвестиционного климата Каспийского региона.

- Именно увеличение объемов взаимных инвестиций и взаимной торговли станет драйвером устойчивого развития региона, снизив его зависимость от колебаний на внешних рынках, – заключил З.Каражанов.

Статистику и эффекты влияния пандемии COVID-19 на экономику Азербайджана и Казахстана и ее последствия для их торгово-экономического сотрудничества с Россией представил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.

В экономическом блоке вопросов подробное видение развития энергетического комплекса региона с позиций Азербайджана представил политолог, руководитель проекта «Большой Ближний Восток», эксперт по СМИ и PR-технологиям Али ГАДЖИЗАДЕ. А профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН, заместитель главного редактора Ветника РУДН в серии «Международные отношения», кандидат исторических наук Константин КУРЫЛЕВ познакомил коллег с данными о текущем состоянии экономики Туркменистана и основными ее макропоказателями.

В ходе заседания подчеркивалось: с точки зрения российских интересов Каспийский регион можно рассматривать как мощнейший инструмент интеграционного взаимодействия по парадигме аналогичной концепту «Большой Евразии». То есть речь идет о формировании, условно, «Большого Каспийского региона». В данном контексте интересно создание пространственных моделей «Россия – Индия – Китай», «Россия – Турция – Азербайджан», «Россия – Иран – Индия». Эти оси взаимодействия в рамках «Большого Каспийского региона» могли бы включать в себя интеграционные проекты по развитию мультимодальных транспортных коридоров, прежде всего коридора «Севр – Юг», по развитию портовой инфраструктуры Астрахани и региональных свободных экономических зон, а также многосторонние проекты в сфере туризма.

Актуализации и свежих подходов требуют также вопросы сотрудничества государств в решении проблем сохранения биоразнообразия и улучшения экологического состояния Каспийского моря.

Говоря об этом, участники заседания констатировали, что существенным вкладом каспийской «пятерки» в решение экологических проблем стало создание в 2016 году (в рамках соглашения, подписанного на Каспийском саммите в Астрахани в сентябре 2014 года) Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами. Тогда же были определены принципы и формы сотрудничества, включая управление совместными запасами рыб, а также обязательства по борьбе с незаконным промыслом и меры по воспроизводству водных биоресурсов.

Текущее состояние дел в этой сфере осветил доцент, заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей ШИПУЛИН, подчеркнув объективную необходимость более тесной кооперации с коллегами из государств каспийской «пятерки».

- Наиболее острые экологические проблемы Каспийского моря вызваны загрязнением и браконьерством. Для их решения наличествует объективная необходимость в коллективном, с участием всех стран региона, реагировании на любые проекты, связанные с воздействием на окружающую среду. Также важен комплексный подход на основе консолидации ресурсов государственного сектора, бизнес-сообществ, экспертов и СМИ, экологических активистов, – считает эксперт.

Мнениями о роли СМИ и экспертного сообщества в конструировании «экологического имиджа» Каспия и об особенностях коммуникационного продвижения темы экологии среди целевых аудиторий Каспийского региона с коллегами поделились руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард ПОЛЕТАЕВ (Казахстан) и исполнительный директор Коммуникационной группы Imars Александр РЕВСКИЙ (Россия).

Констатировав важное место темы экологии в современном информационном пространстве и наличествующий запрос общества на «экологичность» человеческой деятельности, эксперты озвучили ряд инициатив по качественному информационному сопровождению интеграционных процессов в регионе.

- Создание единого информационного центра и профессиональной корпорации журналистов-экологов для насыщая информационного пространства интересным контентом с привлечением экспертов, которые хорошо понимают экологическую проблематику региона; проведение многосторонних мероприятий, организация международных диалоговых площадок по экологической тематике; поддержка и просвещение представителей активистских движений, – в совокупности эти меры не только послужат формированию позитивного экологического бренда Каспия, но, это главное, будут способствовать практическому решению проблем, – уверен А.Ревский.

В блоке вопросов, посвященных теме безопасности, эксперты констатировали: нынешняя ситуация вокруг стран Южного Кавказа и Центральной Азии системно повышает геоэкономический и геополитический статус Каспийского региона как важнейшего центра экономических, энергетических и транспортных коммуникаций. Это в свою очередь оказывает влияние на формирование политического диалога между прикаспийскими государствами и внерегиональными игроками.

По мнению научного сотрудника Института экономики РАН Александра КАРАВАЕВА, очевидно, что в перспективе развитие Каспийского региона не ограничится составом пяти прибрежных государств. В процесс региональной интеграции будут постепенно вовлекаться государства Центральной Азии, Южного Кавказа, Ближнего Востока.

- С учетом усиливающейся конкуренции на внешнем контуре и нарастания системных рисков в сфере безопасности, в том числе экономической, необходима выработка совместного комплексного подхода стран каспийской «пятерки» по всем актуальным направлениям многостороннего взаимодействия и развитие более тесной кооперации на внутрирегиональном уровне, – отметил в связи с этим А.Караваев.

Процесс, согласно Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, должен отвечать двум ключевым параметрам: Каспий закрыт для военного присутствия внерегиональных стран, но максимально открыт к экономическому сотрудничеству. Однако происходящие в мире события диктуют необходимость детализации принятых договоренностей с учетом новых вызовов и угроз, считает заместитель Генерального директора Информационного агентства «Trend», руководитель Каспийского экспертного клуба Гульнара МАМЕДЗАДЕ.

По ее мнению, один из таких вызовов – цифровизация, тренд, который создает дополнительные высокотехнологичные механизмы внешнего, наднационального, контроля над распределением ресурсов и потоков.

В настоящее время цифровизация осуществляется на локальных платформах, которые в последующем будут интегрироваться в глобальные цифровые платформы. Однако контролем над всеми процессами в тех или иных регионах будут обладать страны, опережающие в технологическом развитии.

- Каспийские государства в целом открыты для экономического сотрудничества с внерегиональными странами, однако еще не выстроили прочные защитные механизмы с учетом цифровых трендов. Поэтому проникновение посредством инвестиций и технологий может влиять и на политическую повестку в регионе. Таким образом просматривается возможность манипулирования интересующим пространством, – сказала Г.Мамедзаде, анализируя новые контуры безопасности и инновационное развитие Каспийского региона.

По мнению эксперта, одним из главных условий экономической и политической кооперации на Каспии является оформление обязательств пяти доминантных сторон по вопросам безопасности, в том числе цифровой и инфраструктурной.

В связи с этим актуализируется задача освоения инноваций с сохранением свободы и уникальности региона. Нельзя опоздать с внедрением новых технологий. Но инновационное развитие не должно вступать в противоречие с суверенитетом и приоритетами собственно стран и народов региона.

В условиях постепенного расширения «каспийского формата» странам «пятерки» важно закрепить свои определяющие позиции в регионе. После чего подключение сопредельных стран может существенно расширить возможности каспийской интеграции, не меняя баланса сил в регионе. Таким образом Каспий станет развязкой региональных хабов, крупных экономических центров, связанных каспийской экономической программой.

В ходе дискуссии также была озвучена инициатива создания некой наднациональной структуры, условно, «Каспийской организации экономического сотрудничества», которая позволила бы осуществлять стратегическое планирование с учетом расширенных параметров безопасности, и, возможно, совместных сил реагирования государств «пятерки» для предотвращения кризисных и внештатных ситуаций на Каспии.

Участники мероприятия высоко оценили содержательный уровень дискуссии и высказались за развитие экспертных диалоговых площадок по каспийской проблематике.