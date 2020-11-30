Компании Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках партнерства компаний Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər по возрождению культивации пивоваренного ячменя на территории Азербайджана, 26 ноября 2020 года состоялось подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, что с целью локализации сырья для пивоваренного производства в 2019 году компаниями Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər был инициирован пилотный проект по культивации пивоваренного ячменя в Азербайджане. Основная цель пилотного посева заключалась в определении потенциальной производительности тестируемых сортов путем проведения испытаний в местных условиях, выявления соответствия показателей качества с точки зрения пригодности для пивоваренных целей. Образцы первого урожая локального пивоваренного ячменя были протестированы в локальный и региональных лабораториях Carlsberg Group, что позволило инициаторам планировать дальнейшее масштабирование проекта.

Так, в середине ноября 2020 года был осуществлен посев ячменя на территории Шамкирского района площадью в 70 га, что позволит обеспечить более 10% годовой потребности Carlsberg Azerbaijan в пивоваренном ячмене в 2021 году и значительно повысить обеспечение локальным ячменем к 2022 году.

Подписание меморандума состоялось в рамках круглого стола, участниками которого стали представители компаний-инициаторов, а также представители Государственной службы по антимонопольной политике и контролю на потребительском рынке при Министерстве экономики, а также Министерства Сельского Хозяйства. В связи с пандемией COVİD-19 мероприятие было организовано с соблюдением требований эпидемиологической безопасности.

В ходе круглого стола стороны обсудили дальнейшие перспективы развития проекта, а также замещение ряда других видов сырья, необходимых для производства пива.

Анар Мехдиев, генеральный директор компании AzərŞəkər: «Целью компании AzərŞəkər, существующей более 3-х лет, является создание современных сельских хозяйств в разных регионах страны и инвестирование в развитие инновационного земледелия. Думаю, всего за три года мы добились значительного прогресса в этом направлении. Одна из основных целей, которую мы ставим перед собой - реализовать производство продуктов, которые подлежат потреблению в нашей стране за счет местного сырья. Одно из первых растений, выращиваемых нашей компанией - сахарная свёкла. Производительность в этом году составила 80 т / га, что является очень значительном результатом.

Нам приятно, что компания Carlsberg Azerbaijan, долгое время производящая пиво в Азербайджане, проявляет желание использовать местный ячмень в производстве. Мы благодарим Carlsberg Azerbaijan, во главе с Вячеславом Мальцевым, за эту инициативу.

Тестовые посевы, проведенные в прошлом году совместно с Carlsberg Azerbaijan, успешно завершены. В связи с этим сегодня мы подписываем меморандум о сотрудничестве, тем самым выводя наше сотрудничество на новый уровень. Мы уверены, что наше сотрудничество внесет большой вклад не только в развитие наших компаний, но и в развитие экономики страны и сокращение импорта сырья».



Вячеслав Мальцев, Генеральный Директор Carlsberg Azerbaijan: «Подписанный нами меморандум о сотрудничестве имеет крайне важное значение не только для Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər, но и для экономики Азербайджана. Данное сотрудничество, спустя десятилетия, позволит возродить культивацию пивоваренного ячменя на плодородных азербайджанских землях и сделает пиво, производимое нами, на 100% азербайджанским: ведь оно – будет произведено на нашем заводе в Хырдалане из ячменя, выращенного в Шамкире, под чутким контролем азербайджанского пивовара, безусловно, с соблюдением неизменно высоких качеств Carlsberg Group. Уверен, что мы в самом начале пути и пивоваренный ячмень, выращенный в Азербайджане, в ближайшие годы позволит не только полностью обеспечить потребность в сырье локальных производителей, но и превратить эту культуру в экспортную».

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Компания AzərŞəkər была основана в 2017 году и занимается производством различных видов сельскохозяйственной продукции, инвестируя в пахотные земли в различных регионах страны.

В текущем посевном сезоне в Шамкирском хозяйстве на 700 гектарах земель, снабженных современной ирригационной системой, выращивают зерновые, сахарную свеклу, сою и кукурузу.

До конца 2021 года будет вложено около 55 миллионов AZN в Шамкирский, Евлахский, Агджабединский и Физулинский районы с целью обеспечения, в общей сложности, около 8000 га современными ирригационными системами и необходимой сельскохозяйственной инфраструктурой.

В настоящее время более 23 миллионов AZN было вложено в сельскохозяйственные работы, численность сотрудников составляет 105. С 2019 года при Евлахском хозяйстве функционирует современная сельскохозяйственная лаборатория AgroLab.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 260 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 55 млн AZN. Ежегодная сумма налоговых отчислений в бюджет компании составляет порядка 20-25 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды как Xırdalan, Tuborg, Балтика, Кулер, Əfsanə, Carlsberg, Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley's Garage и пр.