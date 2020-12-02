В Азербайджане задержаны еще 26 больных коронавирусом, нарушивших карантин

БАКУ /Trend/ - В ходе мер, осуществленных 1 декабря на территории страны, были выявлены еще 26 больных коронавирусом, нарушивших требования карантина, в частности касающихся самоизоляции, сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.

Из них 24 были возвращены домой, 2 - помещены в клинику. В отношении 18 из задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 139-1 (нарушение антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) УК Азербайджана. В сообщении говорится, что 6 из них были выявлены в Баку, еще 6 - в Бардинском и 4 - в Газахском районах.

Напомним, что по состоянию на 1 декабря 2020 г. в Азербайджане были выявлены еще 4 426 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 995 человек вылечились, 41 человек скончался.