СГБ Азербайджана привлекла к уголовной ответственности ливанского наемника-террориста (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 17:23)

БАКУ / Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана привлекла к уголовной ответственности ливанского наемника-террориста, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт СГБ.

В сообщении говорится, что комплексные оперативно-следственные меры по многочисленным фактам в связи с привлечением к боям граждан различных иностранных государств в составе вооруженных формирований и террористических групп, незаконный перевод их в качестве наемников из Армении на оккупированные территории Азербайджана, продолжаются.

После проведенных расследований появились основательные подозрения в том, что граждане Ливана Викен Эулчекчиан и Ховак Кикиян совместно с гражданами других иностранных стран участвовали в качестве наемников в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана и совершили террористические действия.

По уголовному делу, возбужденному в СГБ Азербайджана, Викен Эулчекчиан был привлечен к уголовной ответственности по ст. 114.3 (наемничество), 214.2.1 и 241.2.3 (терроризм), 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), 279.1 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана).

Расследование продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)