В Азербайджане установлены нерабочие дни в 2021 году
БАКУ /Trend/ - Установлены праздничные дни в 2021 году, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно соответствующему постановлению Кабмина, 20, 21, 22, 23, 24 марта 2021 года будет отмечаться праздник Новруз, 13, 14 мая - праздник Рамазан, 20, 21 июля - Гурбан байрамы.
В соответствии с Трудовым кодексом Азербайджана эти дни считаются нерабочими.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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