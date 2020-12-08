Лица, контактирующие с больными COVİD-19, пренебрегают правилами самоизоляции – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Несмотря на введенные карантинные меры, следует отметить, что в последние недели эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране продолжает оставаться напряженной. По мере роста случаев заражения вероятность контакта с потенциальными носителями вируса растет.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Азербайджана Тейар Эйвазов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, еще больше усугубляет ситуацию то, что лица, которые знают, либо предполагают, что они больны коронавирусом, а также те, кто находится в контакте с больными, пренебрегают правилами самоизоляции: "Таким безответственным людям хочу сказать, что это недопустимо. По мере того, как удлиняется цепочка заражаемости, вирус, циркулируя, может ударить в том числе и по вашим близким. Поэтому крайне важно правильно пользоваться индивидуальными защитными средствами, соблюдать дистанцию, в случае необходимости - самоизоляцию. От заражения никто не застрахован, поэтому, защищая себя, мы бережем своих близких и всех окружающих».

Напомним, что за последние сутки в Азербайджане были выявлены 3086 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 1781, скончались 43 человека.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)