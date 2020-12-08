Правила обращения в Фонд “YAŞAT” для раненых при защите территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря создан Фонд "YAŞAT" по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

Семьи шехидов и раненые могут обратиться в Фонд в электронном порядке.

Дополнительная помощь лицу оказывается Фондом на основании его обращения.

Обращение принимается посредством страницы Фонда в интернете.

Помощь по подготовке электронных обращений оказывают обратившемуся лицу волонтеры.