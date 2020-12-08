Показатели азербайджанских школьников по математике значительно улучшились - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Показатели по математике учащихся IV классов в Азербайджане в рамках программы TİMSS 2019 (Международная программа оценивания по математическим и естественным наукам) значительно улучшились по сравнению с данными 2011 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, данная динамика является наилучшей в истории исследований TİMSS.

"Министерство образования с 2016 года проводит ориентированные на реформы мероприятия, касающиеся содержания и преподавания математики в начальной школе. Достижение того же уровня успеха, что и в ряде передовых систем образования, обнадеживает. Благодарим от имени министерства образования всех учеников, преподавателей, методистов и родителей, которые внесли свой вклад в эти достижения", - сказал Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)