TƏBİB распространило сообщение о случаях отравления в больницах Баку

БАКУ /Trend/ - В нескольких медицинских учреждениях Баку девятого декабря среди пациентов и врачей были зафиксированы случаи пищевого отравления.

Как сообщили в четверг Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сразу после этого пострадавшим была оказана первая помощь, а состояние здоровья отравившихся было взято под особый контроль. Пострадавшие прошли необходимый медосмотр и получили соответствующую медицинскую помощь. В результате принятия неотложных мер состояние больных стабилизировалось.

Представители TƏBİB навестили пострадавших, поинтересовались состоянием их здоровья.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировано в связи с инцидентом. АПБ и соответствующие структуры выясняют причины инцидента. Расследование находится под строгим контролем соответствующих ведомств.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)