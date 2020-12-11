Парад Победы в Баку в объективе Baku Media Center (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 декабря 2020 года в Баку прошел военный парад, посвященный Победе в Отечественной войне, сообщает в пятницу Trend.

Чтобы понаблюдать за парадом, на территории Бакинского бульвара собрались сотни людей.

В параде приняли участие свыше 3000 человек личного состава различных видов войск. Было продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение военная техника, ракетные и артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты, системы ПВО, военные корабли и катеры.

Также была продемонстрирована часть военной техники, взятой азербайджанской армией в качестве военного трофея у разгромленных армянских ВС.

Представляем кадры парада Победы, снятые Baku Media Center.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)