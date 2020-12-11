МЧС Азербайджана приостановило работу рынка стройматериалов в Баку (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 15:14)

БАКУ /Trend/- Госслужба пожарного надзора МЧС во время внеплановой проверки на рынке стройматериалов в Наримановском районе города Баку выявила многочисленные недостатки в сфере противопожарной безопасности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

Было установлено, что выявленные недостатки представляют непосредственную угрозу для человеческой жизни и здоровья, окружающей среде и интересам государственной собственности.

Сообщается, что в целях защиты жизни и здоровья людей, интересов государственной собственности, национального богатства, окружающей среды, всех видов имущества от пожаров, которые могут возникнуть в результате нарушения норм и правил пожарной безопасности, руководствуясь положениями п. 9 ст. 25 закона «О пожарной безопасности», ст. 28 закона «О регулировании проводимых в сфере предпринимательства проверок и защите интересов предпринимателей», а также п. 9.7 «Положения о Госслужбе пожарного надзора МЧС Азербайджана», принято решение о приостановлении работы рынка строительных материалов, в котором выявлены нарушения.

Согласно ст. 6 и 7 закона «О пожарной безопасности», физические, должностные и юридические лица должны соблюдать правовые инструкции, решения и требования соответствующего органа исполнительной власти Азербайджана и его соответствующих структур.

Ответственным лицам объекта было еще раз разъяснено, что физические, должностные и юридические лица, нарушающие требования законодательства Азербайджана, в том числе за невыполнение данного решения, несут ответственность согласно соответствующим положениям Кодекса об административных проступках и Уголовного кодекса.

(Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Наталья Кочнева)