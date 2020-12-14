Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана презентовало новые электронные услуги (ФОТО)

Общество 14 декабря 2020 14:55 (UTC+04:00)
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана презентовало новые электронные услуги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана презентовало очередные электронные услуги, связанные с семьями шехидов, Национальными героями Азербайджана: четыре проактивные, две электронные и пять услуг по электронным справкам.

Как сообщает в понедельник Trend, выступая на мероприятии, заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева министерство труда разрабатывает план социальной поддержки семей шехидов Отечественной войны, наших героев, получивших ранения на войне.

"Сотрудники министерства встречаются с семьями каждого шехида, раненого военнослужащего и пропавших без вести, а также принимают меры по их социальной поддержке.

Семьям шехидов назначаются ежемесячные пенсии, пособия или Президентская стипендия. За прошедшую неделю до 1200 членов семей шехидов получили пенсии, пособия и процесс продолжается. Вышеуказанным гражданам оказывается поддержка в рамках адресной помощи, программ трудоустройства и самозанятости, психологических услуг.

При реализации электронной программы министерства внимание уделяется и электронным услугам для уязвимых групп и семей шехидов. С начала прошлого года первая проактивная услуга в стране, а затем многие льготы и пенсии назначаются в электронном виде. С того момента и до первого декабря этого года около 120 тысячам человек были назначены пенсии, пособия и стипендии в электронном порядке", - сказал Талыбов.

Заведующий отделом электронных услуг и инноваций министерства Кянан Акперов отметил, что сегодня предоставляется еще четыре проактивные услуги, две электронные услуги и пять услуг по электронным справкам.

"Четыре новые проактивные услуги - это назначение пособий и пенсий Национальному герою или членам его семьи, назначение пособий и стипендий членам семьи шехида, услуга по выплате единовременного пособия при рождении ребенка за счет взносов обязательного государственного социального страхования и предоставление информации о смерти застрахованного. Две другие электронные услуги - активация специального счета в системе государственного социального страхования, а также смена или выдача дубликата свидетельства государственного социального страхования.

Пять новых электронных услуг - выдача справок лицам, удостоверяющих их принадлежность к семье Национального героя или шехида, а также для подтверждения статуса "Ветеран труда", наличие почетного звания, а также удостоверяющих, что лицо является усыновителем", - отметил Акперов.

Он добавил, что возможности и функциональность интернет-портала E-sosial постоянно расширяются. В качестве еще одного шага в этой области на портале, в реестры и справки внесена информация о Национальных героях, шехидах и членах их семей, ветеранах труда, имеющих почетные звания и получающих персональную стипендию, лицах, оказывающих обслуживание лицам с I группой инвалидности и детям с ограниченными возможностями. Таким образов, число электронных услуг, предоставляемых министерством, достигло 58, из них 31 - проактивная, 20 - услуги по предоставлению электронных справок.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана презентовало новые электронные услуги (ФОТО) - Gallery Image
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана презентовало новые электронные услуги (ФОТО) - Gallery Image
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана презентовало новые электронные услуги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана презентовало новые электронные услуги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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