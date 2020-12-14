Генпрокуратура и МВД Азербайджана еще раз предупредили граждан о сохраняющейся на освобожденных территориях минной угрозе

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура и МВД Азербайджана вновь предупреждают граждан о минной угрозе, сохраняющейся на освобожденных от оккупации территориях, передает в понедельник Trend со ссылкой на эти структуры.

"Призываем не посещать эти территории без соответствующего разрешения, и до тех пор, пока они не будут расчищены от взрывчатых средств", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)