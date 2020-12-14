Первый день ужесточенного карантинного режима в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня вступили в силу строгие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса.

Как передает в понедельник Trend, по этой причине в столице Баку, а также других городах и районах страны установлены полицейские посты. Жителям некоторых городов и районов республики разрешается покинуть свои дома в течение трех часов на основании SMS-разрешения.

Представляем вашему вниманию фоторепортаж с улиц столицы в первый день ужесточенного карантинного режима:

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева Фото: Заур Мустафаев)