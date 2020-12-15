Для получения вакцины против COVID-19 Азербайджан более тесно сотрудничает с Турцией - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ведет как двусторонние, так и многосторонние переговоры о применении вакцины против коронавируса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов.

По его словам, в рамках двусторонних переговоров более тесное сотрудничество осуществляется с Турцией.

"Вирус, в настоящее время вызывающий COVID-19, свирепствует в мире почти год. Вакцина уже разработана, и в некоторых странах она уже применяется", - добавил Виктор Гасымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)