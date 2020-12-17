В Азербайджане в общественных местах задержаны еще 47 больных коронавирусом, покинувших места проживания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются контрольно-профилактические меры по предотвращению массового распространению инфекции COVID-19, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

16 декабря сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск задержали в общественных местах по республике 47 больных коронавирусом, без соответствующего разрешения покинувших места проживания.

42 из них были возвращены домой, пятеро госпитализированы.

В отношении 28 из них возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 УК Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)