Новые видеокадры подготавливаемой к сдаче в эксплуатацию станции бакинского метро "8 Ноября" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/- Распространены новые видеокадры станции бакинского метро "8 Ноября", сообщает во вторник Trend.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, что строительные работы на станции уже завершены, установлены и тестируются турникеты, эскалаторы. Также полностью готовы платформа станции и пути.

Как сказал Trend во вторник пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, на станции завершаются работы по созданию инфраструктуры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)