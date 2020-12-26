До 31 января 2021 года учебные заведения Азербайджана будут работать в дистанционной форме
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров об организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима.
Как передает в субботу Trend, согласно поправке, срок действия постановления об обеспечении организации учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме продлен до 31 января 2021 года.
(Текст: Турал Гараджаев)
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